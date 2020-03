Prédio com pessoas de quarentena ruiu na China

De acordo com um comunicado do governo local de Fujian, citado pela agência France-Presse, o hotel "Xinjia" desabou por volta das 19:30 locais (11:30 em Lisboa) e cerca de 23 pessoas foram retiradas até às 21:00 (13:00 em Lisboa).

A unidade hoteleira, que tem 80 quartos, estava a ser utilizada para albergar pessoas que estavam em quarentena por terem estado em contacto com pacientes infetados com o Covid-19, de acordo com os jornais The Beijing News e Le Quotidien du Peuple.

A agência de notícias oficial do Governo chinês, Xinhua, confirmou que ainda decorrem os trabalhos de resgate.

Em atualização