Descobertos 20 migrantes em dois camiões na Bélgica

"Vivi coisas com as quais a maioria das pessoas só pode sonhar." Esta foi a frase da atleta paralímpica belga Marieke Vervoort, campeã em mundiais e com quatro medalhas nos Jogos Paralímpicos, que decidiu morrer na terça-feira passada, aos 40 anos, por sua decisão, com aprovação de dois médicos e para interromper a dor terminal. Com recordes nacionais e europeus, brilhou em mundiais e conquistou quatro medalhas em Jogos Paralímpicos: ouro e prata nos 100 e 200 metros em Londres (2012) e bronze e prata nos 100 e 400 metros no Rio de Janeiro (2016). É esta a memória - de vitória - que nos deixa. Diagnosticada aos 14 anos com uma doença degenerativa, a luta, para ela, tal como a conquista, foi uma constante que lhe definiu a vida. Vai ficar-me como incontornável, para além do seu exemplo, a sua frase: "Vivi coisas com as quais a maioria das pessoas só pode sonhar." Marieke teve inclusivamente algo que poucos têm - a possibilidade de decidir sobre a última memória que deixamos de nós mesmos.