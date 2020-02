Descarrilamento de comboio de alta velocidade faz dois mortos em Itália

Pelo menos duas pessoas morreram na manhã desta quinta-feira em Itália na sequência de um descarrilamento do Frecciarossa, um comboio de alta velocidade. Os dois maquinistas morreram e 30 pessoas ficaram feridas, uma das quais está em estado grave, de acordo com o Corriere della Sera. O acidente aconteceu em Ospedaletto Lodigiano, província de Lodi, na linha ferroviária Milão-Bolonha.

O descarrilamento de duas carruagens e o veículo trator do Frecciarossa 9595 ocorreu às 05:35, refere o jornal italiano. O comboio de alta velocidade tinha saído de Milão e seguia em direção a Salerno quando saiu dos carris. O ferido grave será o funcionário responsável pela limpeza da ferrovia.

Ainda não são conhecidas as causas do acidente. As autoridades suspenderam a circulação na linha de alta velocidade entre Milão e Bolonha. Os restantes comboios só circulam pela linha Milão- Piacenza.