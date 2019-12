Deputado chama colegas de "vagabundos". E eles partem para a agressão

O deputado estadual Arthur do Val, mais conhecido por Arthur Mamãe Falei, protagonizou uma confusão na sessão parlamentar de quarta-feira à noite na Assembleia Legislativa de São Paulo, que terminou com invasão do púlpito onde discursava, punhos em riste e trabalhos interrompidos por ordem da mesa.

Mamãe Falei, do DEM, de centro-direita, chamou de "vagabundos", entre outros adjetivos, os deputados do PT, de centro-esquerda, e também a assistência, segundo o próprio composta por sindicalistas e funcionários públicos chamados ao local por aqueles deputados.

A determinada altura, depois de desafiar para a briga esses deputados, Mamãe Falei ergueu os punhos, quando viu alguns deles invadirem o púlpito, enquanto gritava - "estão ofendidinhos, é?".

Outros parlamentares ajudaram a separar mas a sessão já havia sido interrompida por Cauê Macris, do PSDB, de centro-direita.

Mamãe Falei, conhecido assim por causa de um canal que criou no Youtube com o mesmo nome, onde se insurgia contra o governo do PT e defendia uma agenda liberal na economia, tem 33 anos e é um dos deputados da nova vaga de eleitos em 2018, na esteira da bem-sucedida campanha de Jair Bolsonaro para a presidência da República e da devastação da política tradicional com os efeitos da Operação Lava Jato.