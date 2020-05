Decisão do Constitucional alemão é "uma arma para os populistas europeus"

Juízes do Tribunal Constitucional alemão (cujos símbolo se vê na imagem) deram um prazo de três meses ao Banco Central Europeu para justificar a proporcionalidade do programa de compra de dívida pública, lançado em 2015

Um abalo momentâneo ou um terramoto de consequências imprevisíveis na União Europeia? A decisão do Tribunal Constitucional alemão, que na semana passada questionou a "proporcionalidade" do programa de compra da dívida pública lançada em 2015 pelo Banco Central Europeu (BCE), continua a provocar reações nas várias instâncias europeias e a suscitar preocupação.

Esta segunda-feira, em entrevista ao jornal italiano La Repubblica Isabel Schnabel, membro do comité executivo da instituição, veio garantir que BCE vai continuar a comprar dívida pública da zona euro, sublinhando que se trata de "uma instituição europeia, o que significa que o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) tem jurisdição exclusiva sobre o BCE e as suas ações" - e o tribunal europeu já se pronunciou sobre a mesma questão, em 2018, determinando então que a compra de dívida pública é legal. Na semana passada Christine Lagarde, líder do BCE, já tinha dito que não se deixa intimidar e que "fará tudo o necessário para apoiar a recuperação económica" da zona euro.

O que está em causa na decisão do Constitucional alemão?

Na semana passada, o Tribunal Constitucional alemão exigiu ao Banco Central Europeu que demonstre, num prazo de três meses, que o programa de compra da dívida pública "não tem efeitos desproporcionais na política orçamental". O parecer, que conta mais de 100 páginas, não diz que a compra de dívida pelo BCE é ilegal, pelo contrário. O que diz é que essa ação tomou uma proporção e um peso que já sai fora das competências da autoridade monetária. Os juízes instaram o Parlamento alemão, e o governo liderado por Angela Merkel a tomarem medidas para garantir que o BCE dá resposta à questão.

A questão foi suscitada na justiça alemã por um conjunto de economistas e juristas, entre os quais se conta um fundador do AfD, o Alternativa para a Alemanha, um partido de extrema-direita. No âmbito deste processo foi o próprio tribunal alemão a pedir ao Tribunal de Justiça da UE que se pronunciasse, o que aconteceu em 2018, com um parecer favorável à compra de dívida pública dos Estados por parte do BCE.

Mas os juízes de Karlsruhe (cidade sede do Tribunal Constitucional Federal alemão) vêm agora mostrar um entendimento diferente, não reconhecendo a primazia do tribunal europeu e sublinhando que a União Europeia não é um estado federal e que o programa do BCE pode pôre em causa o que está disposto nos tratados europeus.

Para Paulo Rangel, eurodeputado e vice-presidente do Partido Popular Europeu, a divergência que está nesta altura em cima da mesa é uma situação "grave, mas não é uma situação nova" - o ambiente de "tensão aberta" entre o Constitucional alemão e Tribunal de Justiça da UE é uma história de décadas. Mas há um elemento diferente neste pronunciamento dos juízes alemães: habitualmente o "âmbito do conflito era confinado", referente a casos muito específicos, neste caso "põe em causa uma política essencial da União".

"Não tenho dúvidas que os partidos e os governos populistas se vão aproveitar"

Este é, portanto, um novo degrau nesse "conflito latente" sobre quem é que tem a última palavra do Direito europeu. "Uma instituição alemã querer pôr em causa o primado do Direito europeu é uma coisa que nunca foi feita", sublinha Paulo Rangel, alertando que esta é uma decisão que pode "contaminar" outras questões, nomeadamente os diferendos que a UE mantém com os governos húngaro e polaco, dois países que contestam o primado do Direito europeu. Paulo Rangel destaca, aliás, que a Polónia já veio saudar efusivamente esta decisão da justiça alemã.

E é também para este aspeto que aponta Margarida Marques, ex-secretária de Estado dos Assuntos Europeus e atual eurodeputada do PS, sublinhando igualmente a reação polaca à decisão dos juízes de Karlsruhe, que vem de encontro às posições que, quer a Polónia, quer a Hungria, têm manifestado relativamente às decisões do Tribunal de Justiça da UE.

Para Margarida Marques esta decisão é "uma arma para os populismos europeus", que não deixará de ser usada: "Não tenho dúvidas que os partidos e os governos populistas se vão aproveitar. Este é um tema chave e muito sensível para os nacionalismos".

Que consequências pode ter este caso para Portugal?

Conhecido o parecer do Constitucional alemão os mercados financeiros deram algum sinal de nervosismo, com as taxas de juro das obrigações no mercado secundário da dívida a subir - mas longe do aumento registado semanas antes, quando Christine Lagarde sugeriu que a Itália não teria ajuda casos os juros da dívida disparassem.

Margarida Marques não tem dúvidas que este impacto reduzido se deveu à reação contundente das instituições europeias - do próprio Banco Central Europeu ao Tribunal de Justiça, passando pela Comissão Europeia (CE), liderada pela alemã Ursula von der Leyen, que já admitiu abrir um "procedimentos por infração" à Alemanha. A presidente da CE não deixou espaço para dúvidas: "O direito da União Europeia tem precedência sobre o direito nacional e, é claro, as decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia são vinculativas para todos os tribunais nacionais. O Tribunal de Justiça, no Luxemburgo, tem sempre a última palavra sobre o direito da UE".

"Se o BCE tivesse hesitado poderia ter dado um sinal negativo aos mercados, mas reagiu de uma forma bastante determinada. É evidente que o risco [de subida dos juros da dívida] existe sempre, mas penso que está protegido. Não vejo um possível perigo para Portugal", conclui a antiga secretária de Estado. Também Paulo Rangel não identifica uma singularidade que possa afetar Portugal - a decisão alemã "representará para Portugal aquilo que representar para a UE".

"Decisão vem dar aos adversários da União Europeia um pretexto muito forte para condicionarem as decisões políticas do governo e do parlamento" na Alemanha

O parecer dos juízes de Karlsruhe prende-se exclusivamente com o programa de compra de dívida pública desenhado por Mario Draghi, o anterior líder do BCE, e aplicado a partir de 2015, não tendo qualquer incidência direta sobre o programa sucedâneo que foi lançado em março e que se destina a combater as consequências da pandemia da covid-19. Mas isso não significa que uma coisa seja politicamente imune à outra.

Esta decisão vem "dar aos adversários da União Europeia um pretexto muito forte para condicionarem as decisões políticas do governo e do parlamento" alemães, sublinha Paulo Rangel

E o Tribunal Federal alemão mantiver a decisão e o Bundesbank, o banco central alemão, for obrigado deixar o programa e até mesmo vender os títulos da dívida alemã que detém? "Acho que não vamos chegar a esse cenário, mas não é impossível. No limite as coisas podem desabar. Isso seria desastroso", diz Paulo Rangel. O eurodeputado social-democrata destaca que a decisão dos juízes alemães não é definitiva e que o facto de pedir explicações ao BCE deixa margem para um recuo, mas também acrescenta que se a decisão do Constitucional for nesse sentido o "banco central teria muitas dificuldades em não obedecer a uma ordem do Tribunal Constitucional", uma instituição "muito respeitada" na Alemanha.