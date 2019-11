Crianças convidadas a "construir um muro" na festa de Halloween da Casa Branca

O muro situava-se no primeiro andar do edifício, ao lado do escritório de estratégia digital.

Doces, aviões de papel e um convite para ajudar a "construir um muro" com tijolos de papel personalizados. Foi assim que os filhos do staff de Donald Trump foram recebidos na festa de Halloween da Casa Branca, que decorreu no dia 25 de outubro, no Eisenhower Executive Office Building, que fica em frente à residência oficial do presidente dos EUA.

De acordo com o Yahoo News, a festa decorreu dentro do prédio que é usado pela equipa do presidente dos EUA e, além dos funcionários, contou também com a presença de convidados VIP de dentro e fora do Governo. Apesar de muitos serem membros da administração Trump, a atividade de Halloween não agradou a todos os presentes. "Horrorizados. Ficámos horrorizados", disse um convidado ao Yahoo, pedindo o anonimato.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A parede onde era feito o convite - "Constrói o muro" (Build the wall, em inglês) - situava-se no primeiro andar do edifício, perto do escritório de estratégia digital. Ali, o muro era construído com tijolos de papel, de cor vermelha, onde as crianças, vestidas de ninjas e super heróis, escreviam os seus nomes com um marcador. Ao lado do muro, existiam várias placas, uma das quais dizia "America First" - frase usada com frequência pelo presidente Donald Trump

Segundo a mesma fonte, os escritórios tinham recebido instruções para criarem atividades interativas e inspiradoras para as crianças.

Mike Pence, vice-presidente dos EUA, terá estado na festa, mas a equipa garante que não terá passado do segundo andar, onde se situa o seu escritório. Ali, as crianças eram convidadas a construir aviões de papel.

Questionado sobre a opinião de Mike Pence acerca da atividade de construção do muro, um porta-voz da Casa Branca disse não ter conhecimento da sua posição relativamente ao tema.

Recorde-se que Donald Trump quer ver centenas de quilómetros de vedação na fronteira sul construído antes da eleição presidencial de 2020.

A fronteira dos EUA com o México tem a extensão de 3.141 quilómetros. Segundo a agência federal Proteção de Fronteiras e Alfândega, o muro tinha em agosto 96 quilómetros, ou 13% da promessa de Trump: 724 quilómetros construídos até às eleições.

Em declarações ao Yahoo News, vários ex-funcionários da Casa Branca disseram que a representação do muro numa festa de Halloween para crianças era perturbadora.