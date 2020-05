Covid-19. Tribos sioux recusam remover os postos de controlo nas reservas

Nem a ameaça de serem levados a tribunal demove os nativos do estado norte-americano do Dakota do Sul. As tribos sioux estão a recusar a entrada nas reservas e mantêm postos "fronteiriços" em atividade, apesar de não terem sustentação legal. Tudo para impedir que o novo coronavírus entre no seu território, alegam.

A governadora de Dakota do Sul, Kristi Noem, já escreveu a vários líderes tribais na semana passada e deixou claro que os postos de controlo eram ilegais.

Mas os sioux alegam que esta é a única forma de garantir que o vírus não entra nas reservas e apontam que as unidades de saúde limitadas de que dispõem não seriam capazes de lidar com um surto.

Atualmente as pessoas só conseguem entrar nas reservas para negócios essenciais e se não tiverem viajado de um local que seja um foco de Covid-19. Antes de acederem também devem preencher um questionário de saúde.

Kristi Noem está a ameaçar levar as duas tribos - Oglala Sioux e Cheyenne River Sioux - a tribunal federal se não cumprirem a legalidade. Numa carta enviada aos representantes na sexta-feira, a governadora exigiu que os postos de controlo fossem removidos.

"Os postos de controlo nas estradas estaduais e norte-americanas não são legais e, se não forem removidos, o estado levará o caso ao tribunal federal", escreveu a governadora na sua carta de sexta-feira, adiantou a consultora e diretora de políticas, Maggie Seidel , disse em email enviado ao jornal local Argus Leader no domingo.

As tribos têm de obter permissão das autoridades estaduais, se quiserem fechar ou restringir as viagens nas suas reservas.

"We will not apologize for being an island of safety in a sea of uncertainty and death": Chairman Harold Frazier @CRSTChairman of the Cheyenne River Sioux Tribe responds to #SouthDakota @govkristinoem over #Coronavirus checkpoints. #COVID19 #Sovereignty https://t.co/5T9xqj0jVj pic.twitter.com/vuQwjIqG83 - indianz.com (@indianz) May 8, 2020

O presidente da tribo Cheyenne River Sioux, Harold Frazier, emitiu uma declaração em resposta à governadora em que argumentou: "Não vamos desculpar-nos por ser uma ilha de segurança num mar de incertezas e mortes". Acusa Noem de continuar a "interferir nos esforços para fazer o que a ciência e os factos ditam" e prejudicar "seriamente a capacidade de proteger todos na reserva".

O presidente da Oglala Sioux, Julian Bear Runner, afirmou que a decisão de Noem "ameaçou o interesse soberano do povo de Oglala". "Devido à falta de julgamento no planeamento de medidas preventivas na resposta à pandemia, a tribo Oglala Sioux adotou medidas razoáveis e necessárias para proteger a saúde e a segurança dos membros tribais e outros residentes, disse, citado pelo Argus Leader.

Frazier diz que o principal objetivo dos postos de controlo é monitorizar e tentar rastrear o vírus. "Queremos garantir que as pessoas provenientes de 'hotspots' ou áreas altamente infetadas sejam impedidas de circular pela nossa terra", disse o líder tribal à CNN.

"Com a falta de recursos que temos em termos médicos, esta é a melhor ferramenta que temos agora para tentar impedir [a disseminação da Covid-19]", acrescentou. Explicou que as reservas estão mal equipadas para lidar com um surto de coronavírus, com as unidades de tratamento intensivo mais próximas a ficarem a três horas de distância.

O Dakota do Sul é um dos poucos estados dos EUA que não emitiram ordem de permanência em casa para os residentes. Houve 198 casos de Covid-19 entre os nativos no estado, segundo dados do departamento de saúde do estado citados pela CNN. O estado tem mais de 3.500 casos confirmados e pelo menos 34 mortes, segundo a Universidade Johns Hopkins.