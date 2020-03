Covid-19. Papa restringe aparições públicas como prevenção

Tal como a recitação de Ângelus, a audiência geral de quarta-feira vai ser realizada num contexto mais reservado, na Biblioteca do Palácio Apostólico, segundo um comunicado da Santa Sé.

A oração vai ser ainda transmitida online através da Vatican News e "em telas na Praça de São Pedro", podendo ser depois distribuída para a comunicação social.

Também a audiência geral da próxima quarta-feira, dia 11 de março, "ocorrerá da mesma maneira", refere o mesmo comunicado. Que acrescenta que se trata de "evitar o risco de disseminação do COVID-19 devido a reuniões durante as verificações de segurança do acesso à praça, conforme solicitado pelas autoridades italianas".

A Diretoria de Saúde e Higiene do Estado da Cidade do Vaticano determinou ainda que a participação de fiéis nas missas em Santa Marta está suspensa até dia 15 de março. O Papa Francisco celebrará a Eucaristia em caráter privado.