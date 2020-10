Covid-19. Ministro da Saúde do Brasil está infetado

Eduardo Pazuello é um general do Exército que desempenha, desde maio, as funções de ministro da Saúde do Brasil

O ministro da Saúde do Brasil, Eduardo Pazuello, está infetado pelo novo coroanvírus, confirmou esta quarta-feira à Lusa a assessoria de comunicação da tutela.

O Ministério da Saúde brasileiro não deu mais detalhes sobre o estado de saúde de Pazuello, que é general do Exército, e ocupa a pasta desde maio, quando substituiu o ministro anterior, Nelson Teich.

Nesta quarta-feira, Pazuello tornou-se alvo de críticas do Presidente do país, Jair Bolsonaro, que desautorizou uma declaração sobre a compra de 46 milhões de doses da Coronavac, uma vacina contra a covid-19 em fase 3 desenvolvimento que é testada no Brasil desde julho, numa parceria entre o laboratório chinês Sinovac com o Instituto Butantan.

Numa declaração realizada hoje, o Ministério da Saúde brasileiro frisou que a declaração do ministro sobre a possível aquisição de doses da Coronavac foi mal interpretada, reiterando que o Brasil não a deverá comprar.

"Houve uma interpretação equivocada da fala do ministro da Saúde, em momento algum a vacina [Coronavac] foi aprovada pela pasta, pois qualquer vacina depende de análise técnica e aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), depende também da câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (Semed) e da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec)", disse Elcio Franco, secretário-executivo do Ministério da Saúde do Brasil.

"Não há intenção de compra de vacinas chinesas. A premissa para a aquisição de qualquer vacina prima pela segurança e eficácia, ambos conforme a aprovação da Anvisa, produção em escala e preço justo", acrescentou o técnico do Governo brasileiro.

Mais de 5,2 milhões de infetados no Brasil

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo maior número de mortos (mais de 5,2 milhões de casos e 154.837 óbitos), depois dos Estados Unidos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 40,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.