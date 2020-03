Covid-19: Maratona de Barcelona adiada para outubro

"Chegou-se a acordo para adiar a prova, de forma a seguir a trabalhar na contenção do coronavírus, seguindo as recomendações das autoridades sanitários e da Organização Mundial de Saúde (OMS), no que refere a grandes acontecimentos", explicou, em comunicado, o município.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou cerca de 3.500 mortos e infetou mais de 100 mil pessoas em 94 países e territórios.