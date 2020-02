Autoridades japonesas confirmam infeção de tripulante português

O Ministério dos Negócios Estrangeiros já recebeu por parte das autoridades japoneses a confirmação do teste positivo ao Covid-19 feito ao Adriano Maranhão, que está isolado no navio Diamond Princess onde trabalha como canalizador.

Enretanto, o número de mortos de coronavírus Covid-19 subiu este sábado para 2442 na China continental, com mais 97 vítimas mortais nas últimas 24 horas, anunciaram as autoridades. Foram registados 648 novos casos de infeção para um total de 76938. Em Wuhan, epicentro do surto, foram registadas 96 novas mortes. Fora da China, morreram seis pessoas no Irão, três no Japão, duas na região chinesa de Hong Kong, duas na Coreia do Sul, uma nas Filipinas, uma em França, uma em Taiwan e duas em Itália.

Em Portugal, já se registaram 12 casos suspeitos, mas nenhum se confirmou.