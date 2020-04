Itália regista redução inédita de doentes nos cuidados intensivos

Há um abrandamento no número de italianos em cuidados intensos por causa do coronavírus

De acordo com a proteção civil italiana, com os 681 registados nas últimas 24 horas, perfazendo um total de 15.362 vítimas mortais na sequência do novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19. Desde finais de fevereiro, altura em que a epidemia se começou a propagar em Itália, fazendo do país o líder da tabela de vítimas mortais, a curva tem-se mantido ascendente.

Por isso, a proteção civil destacou a redução inédita do número de doentes internados nos cuidados intensivos dos hospitais italianos: são hoje 3.994, menos 74 do que na sexta-feira (4.068).

"É uma notícia importante, porque permite aos nossos hospitais respirarem. É a primeira vez que esse número baixa desde que asseguramos a gestão desta emergência", clarificou Angelo Borrelli, chefe da proteção civil italiana. O número total de doentes, mortos e curados, em Itália é agora de 124.632, tendo-se registado um aumento de 4.805 novos casos nas últimas 24 horas.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, já causou mais de 59 mil mortos e infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia. O continente europeu, com cerca de mais de 603 mil infetados e mais de 43 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos.

Portugal regista 266 mortes e 10.524 casos de infeções, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS).