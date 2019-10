Cortes de luz para prevenir incêndios na Califórnia deixam donos de carros Tesla apeados

Incêndio em Los Angeles obriga mais de cem mil pessoas a abandonar as suas casas

Quase dois milhões de californianos estão há dois dias a lidar com cortes programados de energia devido ao risco de incêndio. A decisão da Pacific Gas & Electric está a causar problemas as todos os moradores mas também a deixar sem alternativa os utilizadores de carros elétricos, nomeadamente da Tesla, o maior fabricante de veículos do género nos EUA.

Elon Musk, dono da Tesla, já veio tentar acalmar os ânimos ao dizer que há baterias a caminho da Califórnia, mas não há ainda data para chegarem.

"Todas as estações Tesla Supercharger nas regiões afetadas pela falta de energia na Califórnia terão Tesla Powerpacks nas próximas semanas. Estamos apenas a aguardar licenças", escreveu no Twitter.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Entretanto, a PG&E disse esta sexta-feira que já está a começar a restaurar a energia nas áreas onde o clima está a apresentar melhorias.

As interrupções, devem durar vários dias, estão a afetar moradores e empresas e aqueles que dependem da eletricidade por razões médicas terão de encontrar meios para sair do estado.

Um incêndio de grandes dimensões em Los Angeles, que deflagrou quinta-feira à noite (madrugada em Portugal), já danificou pelo menos 25 casas e há 23 mil residências em risco, o que levou a polícia a ordenar a cerca de 100 mil pessoas que abandonem os lares, muitas delas apanhadas ainda durante o sono.