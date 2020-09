Corpos de cinco crianças encontrados em casa no oeste da Alemanha

De acordo com a BBC, os detalhes ainda são pouco conhecidos quer sobre a causa da morte ou da existência de alguém suspeito. Esta quinta-feira, os serviços de emergência locais foram chamados a uma bloco de apartamentos naquela cidade alemã.

De acordo com relatos não confirmados e publicados no site do jornal germânico Bild, as cinco crianças tinham entre um e oito anos.

O jornal avança que uma sexta criança poderá ter sobreviviedo. Uma sexta criança A polícia está a tratar do assunto como um ato criminos, indicou a emissora pública alemã WDR.

Até ao momento nada se sabe sobre os pais das crianças encontradas mortas, no entanto fontes avançam que a mãe das crianças, de 27 anos, tentou suicidar-se numa estação de comboios na cidade de Dusseldorf.

