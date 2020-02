Coronavírus. Norte-americano morre na China, já há 722 mortos

A embaixada dos Estados Unidos na China anunciou este sábado a morte de um cidadão norte-americano morreu que estava internado em Wuhan, a cidade chinesa onde começou o surto de coronavírus. É a primeira morte confirmada de um estrangeiro na China.

"Podemos confirmar que um cidadão norte-americano, de 60 anos, declarado portador do coronavírus morreu num hospital de Wuhan, no dia 06 de fevereiro", avançou um porta-voz da embaixada, em Pequim."Apresentamos as nossas condolências à família", acrescentou , precisando que não seria feito qualquer outro comentário para manter a privacidade dos familiares.

Na última quinta-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês indicou que 19 estrangeiros foram infetados na China, incluindo dois que já recuperaram. A nacionalidade dos pacientes não foi divulgada.

Também a diplomacia japonesa anunciou este sábado que um japonês sexagenário, suspeito de estar infetado com o coronavírus, morreu num hospital de Wuhan. O Ministério dos Negócios Estrangeiros japonês indicou que o homem tinha sido hospitalizado devido a uma grave pneumonia viral, sem que a causa tivesse sido formalmente identificada.

Surto já provocou 722 mortos e 34 mil infetados

A China elevou para 722 mortos e mais de 34 mil infetados o balanço do surto de pneumonia provocado pelo coronavírus, detetado em dezembro passado, em Wuhan, capital da província de Hubei, entretanto colocada sob quarentena.

As autoridades de saúde estão a tratar 6101 pacientes em estado grave e já deram alta a 2050 pessoas Desde o começo do surto já foram acompanhadas 345 498 pessoas por suspeita de infeção, sendo que 189 660 continuam sob observação.

Na última atualização de dados as autoridades registaram um aumento de novos casos superior ao que se vinha verificando nos últimos dias - mais 3499 novos casos.

A primeira pessoa a morrer por causa do novo coronavírus, fora da China, foi um cidadão chinês nas Filipinas.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há outros casos de infeção confirmados em mais de 20 países. Na Europa, o número de casos confirmados chegou quinta-feira a 31, com novas infeções detetadas no Reino Unido, Alemanha e Itália.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, a 30 de janeiro, uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que pressupõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.

Hong Kong impôe quarentena aos viajantes da China

A partir deste sábado quem chegar a Hong Kong provenienente da China fica sujeito a uma quarentena obrigatória de 14 dias, o período máximo de incubação da doença.

Os visitantes terão que permanecer em casa ou num hotel, sujeitos a visitas aleatórias e a contactos telefónicos da polícia, para garantir que cumprem as duas semanas de isolamento, uma medida detinada a evitar a propagação da doença no território. O incumprimento da quarentena pode dar até seis meses de prisão.

Hong Kong regista, até agora, um morto e 26 infetados pelo coronavírus.