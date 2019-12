Confrontos entre manifestantes e polícia em dia de greve geral

Manifestantes encapuzados provocaram confrontos com a polícia em Paris, durante a manifestação no âmbito da greve geral iniciada esta quarta-feira contra a alteração do sistema de reformas proposta pelo Presidente francês, Emmanuel Macron.

Os confrontos começaram pouco antes das 16:00 locais (15:00 em Lisboa), nas avenidas do leste da cidade, onde foi formado um grupo composto por pelo menos 500 radicais, segundo fontes oficiais citadas pela estação de rádio France Info.

A Prefeitura da Polícia de Paris indicou, na sua conta da rede social Twitter, que até às 15:30 (14:30 em Lisboa) as forças de ordem já tinham detido 71 pessoas e realizado 9350 controlos para tentar evitar os distúrbios.

Fontes sindicais anunciaram hoje de manhã que se realizaram assembleias gerais de trabalhadores do setor dos transportes que votaram, por esmagadora maioria, a continuação da greve nos transportes na capital francesa "até segunda-feira".

A mobilização, muito forte de hoje, será "semelhante até segunda-feira", indicou Thierry Babec da UNSA, o primeiro sindicato da RATP, empresa de transportes da região de Paris.

A greve geral que começou esta quarta-feira em França, contra a alteração do sistema de reformas, está a atingir todos os setores essenciais tornando difícil chegar aos locais de trabalho, deixar as crianças na escola, ter acesso às urgências ou chamar os bombeiros.

Convocada pelas grandes associações sindicais, a intersindical e interprofissional, previa-se que a greve teria mais impacto nos transportes, o setor mais mobilizado e o primeiro a opor-se com veemência à introdução do novo sistema de reformas que quer acabar com os 42 subsistemas de pensões atualmente existentes em França.

A SNCF, empresa ferroviária, assegura apenas um em cada 10 TGV e um em cada 10 comboios regionais, incluindo na parisiense, e intercidades. Quanto ao Eurostar, apenas um em cada dois vão fazer viagens e não haverá qualquer ligação a Itália, Espanha e Alemanha.

Quanto aos transportes dentro da capital, a RATP prevê que a maior parte das linhas do metro estejam fechadas, exceto as linhas 1 e 14, que são automáticas, mas que também serão fechadas caso haja demasiados passageiros.

Os autocarros serão reduzidos para um terço.