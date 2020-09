Comissão Europeia: Dombrovskis no Comércio e McGuinness nos Serviços Financeiros

Covid-19. Comissário europeu do Comércio demite-se após ter participado em jantar com 80 pessoas

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nomeou esta terça-feira a eurodeputada irlandesa Mairead McGuinness para comissária europeia, ficando encarregue dos serviços financeiros, da estabilidade financeira e da união de capitais. A nomeação surge após a demissão de Phil Hogan, sendo que pasta que este detinha, a do Comércio, foi entregue ao vice-presidente, o letão Valdis Dombrovskis.

"Ontem [segunda-feira], entrevistei os candidatos propostos pelo governo irlandês -- Mairead McGuinness e Andrew McDowell -- e ambos revelaram um grande empenho para com a União Europeia e a função de comissário. São excelentes candidatos, que têm claramente experiência política significativa em assuntos europeus, ainda de que de âmbitos diferentes", declarou Ursula von der Leyen numa declaração à imprensa em Bruxelas.

Depois de, no final de agosto, o vice-presidente executivo da Comissão Europeia Valdis Dombrovskis ter assumido interinamente a pasta do Comércio, na sequência da demissão do comissário irlandês Phil Hogan por violação de regras de contenção contra a covid-19, a líder do executivo comunitário anunciou hoje que, após as entrevistas, decidiu "propor ao Conselho e ao Parlamento Europeu a nomeação de Mairead McGuinness para a posição de comissária, ficando encarregue dos serviços financeiros, da estabilidade financeira e da união de capitais".

"O vice-presidente executivo Valdis Dombrovskis vai assumir o portefólio do Comércio e vai continuar a ser o representante da Comissão Europeia no Eurogrupo, juntamente com o comissário Gentiloni", acrescentou Ursula von der Leyen.

A presidente da Comissão Europeia destacou que a nova comissária irlandesa, Mairead McGuinness, tem uma "carreira política significativa na área dos assuntos europeus", por ser eurodeputada desde 2004 e assumir atualmente o cargo de vice-presidente do Parlamento Europeu, o que se traduz numa "experiência crucial para a agenda da política financeira".

Dombrovskis honrado

Dombrovskis já disse estar "ansioso por trabalhar para o interesse europeu" na área do Comércio. "Sinto-me honrado por ter sido convidado por Ursula von der Leyen [presidente do executivo comunitário] para assumir a pasta do Comércio, ainda sujeito à aprovação do Parlamento Europeu", declara Valdis Dombrovskis numa publicação feita na rede social Twitter.

E adianta: "Estou ansioso por trabalhar para o interesse europeu nesta importante área, enquanto continuo como vice-presidente executivo para 'Uma Economia ao serviço das Pessoas'".

O posto de comissário do Comércio é um dos mais importantes da Comissão Europeia, sobretudo num período de grande tensão com os EUA e a China.

A Irlanda perdeu o cargo de prestígio, mas ganhou um bom prémio de consolação ao assumir a coordenação dos serviços financeiros, que antes eram responsabilidade de Dombrovksis.

A função é importante, particularmente diante da perspectiva das novas relações com o Reino Unido, após o Brexit.

Demissão de Hogan

No final de agosto, o até então comissário europeu para o Comércio, o irlandês Phil Hogan, apresentou a sua demissão do cargo, por considerar que "estava a tornar-se cada vez mais claro que a controvérsia" relativa à sua recente visita à Irlanda "estava a ser uma distração" do seu trabalho como comissário europeu e iria afetar o seu papel "nos importantes meses que se seguiriam".

Esta foi a primeira baixa no colégio de comissários que entrou em funções no final do ano passado e veio no seguimento do caso designado como 'Golfgate', um polémico jantar organizado por um clube de golfe irlandês que juntou mais pessoas do que as permitidas pelas autoridades irlandesas para ajuntamentos em altura de pandemia.

O irlandês Phil Hogan visitou o seu país entre 31 de julho e 21 de agosto e durante as férias participou num jantar de comemoração dos 50 anos do clube de golfe do parlamento irlandês, com 82 convidados, entre os quais o então ministro da Agricultura, Dara Calleary, que também se demitiu do cargo.

Com uma carreira política de cerca de 40 anos, Phil Hogan, de 60 anos, ocupou o cargo de ministro do Ambiente da Irlanda entre 2011 e 2014 e, antes, foi eleito para o Parlamento irlandês de 1987 a 2014.

Mais recentemente, e antes de assumir a pasta do Comércio, foi comissário europeu da Agricultura no anterior colégio liderado por Jean-Claude Juncker.

Com a saída de Phil Hogan, o vice-presidente executivo da Comissão Europeia Valdis Dombrovskis assumiu interinamente a pasta do Comércio.

A nova comissária europeia vem, ainda, melhorar as quotas de igualdade de género no colégio de Von der Leyen.