Comboio embate em carrinha e provoca o caos em Los Angeles

Um comboio suburbano de Los Angeles embateu com uma carrinha que se encontrava nos carris. O acidente provocou um incêndio e lançou o caos para os habitantes daquela cidade que se viram privados da circulação de comboios durante várias horas.

O embate registou-se às primeiras horas da madrugada na costa oeste dos Estados Unidos, mas todos os 120 passageiros e o maquinista que se encontravam nas carruagens não sofreram qualquer tipo de ferimentos e foram todos evacuados do comboio em segurança. Quanto aos ocupantes da carrinha, não igualmente a informação de vítimas.

© Norwalk Sheriff Station/Handout

O incêndio que se gerou depois do embate durou cerca 30 minutos, tendo sido extinto por um corpo de bombeiros de Los Angeles. As autoridades ainda estão a apurar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.