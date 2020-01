Chuvadas fortes fazem 30 mortos em Minas Gerais

Depois do inferno, as cheias. Chuva não chega para apagar fogos na Austrália

O último balanço do mau tempo no estado de Minas Gerais indica três dezenas de vítimas mortais, vários feridos e mais de 3500 pessoas desalojadas em 30 localidades atingidas.

A maioria das vítimas sucumbiu devido ao deslizamento de terras e à destruição das casas provocadas pelas inundações e intensa precipitação, que atingiu valores recorde.

As imagens das televisões locais mostram desmoronamentos, casas submersas, árvores e postos elétricos derrubados, rios que transbordaram e bairros inundados pela tempestade, que também atingiu os estados vizinhos do Rio e do Espírito Santo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Na sexta-feira, duas crianças e dois adultos perderam a vida após o colapso de duas habitações em Ibirite.

Duas outras pessoas morreram quando duas habitações desabaram no bairro de Vila Bernardete, em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Outras quatro pessoas morreram em Belo Horizonte e uma em Contagem.

O Instituto Nacional de Meteorologia indicou ter registado em 24 horas as mais fortes precipitações desde o início das primeiras medições, que se iniciaram há 110 anos.

Entre as 09:00 de quinta-feira e as 09:00 de sexta-feira foram registados 171,8 milímetros de chuva em Belo Horizonte, um recorde. As chuvas prosseguiram no sábado.