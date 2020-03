China já respira, Itália em colapso, Espanha à beira dele e o resto do mundo a preparar-se para o pior

Itália é o segundo país do mundo com mais casos de covid-19 e já regista mais de duas mil mortes.

Enquanto de Whuan chegam imagens de gente na rua e relatos de como a vida lentamente volta ao normal, uma vez "praticamente contido o vírus, segundo o presidente chinês, Xi Jinping, e fechados os 16 hospitais que tinham sido construídos em semanas para responder ao surto de covid-19 que infetou mais de 81 mil pessoas na China e matou cerca de 3250, de Itália chegam as imagens gravada por uma enfermeira de Bergamo, na Lombardia.

Corredores e enfermarias cheios de pessoas ventiladas e os apitos das máquinas que as ajudam a respirar 24 horas por dia. Além das imagens, os avisos desesperados dos médicos aos colegas de outros países para que não deixem a situação chegar àquela que estão a viver: de ter de escolher entre quem ligam ou não ao ventilador. Porque faltam camas, faltam ventiladores e falta pessoal.

Itália em colapso

Entretanto, desembarcaram no país reforços, médicos e materiais, vindos da China. Mas Itália mantém-se em colapso, com a mais alta taxa de letalidade desta doença registada em todo o mundo, cerca de 8 por cento, o dobro da China, onde o surto começou. Em mais de 53 mil infetados, conta com 4825 mortes. A deteção tardia da doença, o elevado índice de envelhecimento do país e um sistema de saúde frágil, que não estava preparado para uma epidemia desta dimensão - existem em Itália, segundo dados divulgados pela Deutsche Welle, apenas cinco mil camas de cuidados intensivos com suporte respiratório -, poderão ser algumas das explicação para a situação trágica que o país vive.

Espanha à beira do colapso

De Espanha, as notícias também são alarmantes. O jornal El Pais descreve a situação das unidades de cuidados intensivos dos grandes hospitais de Madrid como no limite, dando neste momento resposta ao dobro das pessoas às quais em condições normais teriam capacidade de responder. Já começaram a ser desmarcadas cirurgias que estavam programadas para libertar camas e o jornal fala em falta de equipamentos e pessoal especializado para tratar pessoas que precisam de ventilação e monitorização 24 horas por dia. Na capital espanhola concentram-se cerca de 60 por cento dos casos de covid-19 do país e os números crescem de dia para dia. Os últimos, oficiais são de 25 mil infetados e 1.350 mortos. Setenta por cento dos que estão nos cuidados intensivos têm mais de 60 anos.

França prepara-se para o pior

Em França, os hospitais preparam-se para o pior, segundo noticia o Le Monde, que avança que no Este e na Ile-de-France, os hospitais estão cheios e os profissionais de saúde no limite, a Sul e Oeste estão a preparar-se "com ansiedade face ao surgimento de novos doentes com covid-19". O país tem neste momento 14459 casos, regista 562 mortos e 6172 pessoas hospitalizadas. Com cerca de 7 mil camas em cuidados intensivos, os franceses já tomaram medidas de contenção e isolamento que o diretor-geral de saúde francês espera surtir efeito no "achatar da curva" desejado por todos os países que nestes dias lutam contra esta pandemia.

Alemanha: 25 mil camas de cuidados intensivos

O número de infetados na Alemanha é superior ao de França - 18.323 -, mas o de mortos é muito inferior (45), segundo dados da OMS. Um caso que está a intrigar o mundo e que, de acordo com a Deutsche Welle pode ter várias explicações: o facto de o seu sistema de saúde estar melhor equipado do que os vizinhos europeus, com 25 mil camas de cuidados intensivos completas, com suporte respiratório é uma delas. França tem cerca de 7 mil e Itália cerca de 5 mil. A população alemã ronda os 80 milhões, a de Itália os 60 e França os 66.

Por outro lado, segundo Christian Drosten, diretor do Instituto de Virologia do Hospital Charité de Berlim, em declarações à DW, a doença foi detetada cedo, assim que surgiu e a capacidade de a testar é elevada, estimando-se possam ser testadas 12 mil pessoas por dia no país, onde fazer o exame é mais fácil do que noutros. Apresentar sintomas, ter estado em contacto com um caso confirmado ou ter voltado recentemente de uma zona de risco é o bastante para realizar o teste.

O facto de até agora, a média de idades da maioria dos infetados se situar entre os 20 e os 50 anos poderá ser outra das explicações. Ainda assim, a Alemanha não baixa a guarda e está também a preparar-se para o pior enquanto luta para não chegar lá. Como Portugal que, com 1280 casos confirmados, 12 mortos e 156 doentes internados, 35 deles em cuidados intensivos, decretou o estado de emergência e tomou medidas drásticas de confinamento da população, para conter a pandemia. Esperemos que as 1124 camas de UCI e 1142 ventiladores nos hospitais públicos, as 450 camas e 250 ventiladores nos privados e todos os profissionais de saúde que estão no terreno há semanas cheguem para dar resposta.