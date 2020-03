Rússia anuncia fecho de fronteiras

O número de pessoas infetadas desde dezembro pelo novo coronavírus no mundo aumentou para 143.400 e o número de mortes subiu para 5.402, segundo um balanço feito pela agência AFP às 09:00 de hoje. A Rússia reforçou as medidas de prevenção, anunciando, para já, o fecho das fronteiras terrestres com a Noruega e a Polónia.

Já a China (onde tudo começou) continua a apresentar melhorias no combate ao novo coronavírus, com apenas 11 novos casos, nenhum deles em Wuhan. O novo epicentro da epidemia é agora a Europa.