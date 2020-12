China aconselha assistentes de bordo a usar fraldas para reduzir risco de contágio

Os assistentes de bordo na China estão a ser aconselhados a usar fraldas nos voos provenientes de destinos de alto risco de covid-19, de forma a evitarem o uso das casas de banho e assim reduzirem o risco de contágio.

O uso de fraldas faz parte das diretrizes do regulador do setor na China, aprovadas no final do mês passado, que além disso defendem o uso de máscaras, de luvas, de óculos de proteção e de roupas apropriadas, além de protetores para os sapatos.

"É recomendável que a tripulação de cabine use fraldas descartáveis e evitem usar as casas de banho exceto em circunstâncias especiais para evitar o risco de infeção", lê-se no documento, segundo a CNN.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em relação aos pilotos, devem usar também toda a proteção, mas não as fraldas.

Em causa estão voos com destino à China que partem de países onde a taxa de infeção é superior a 500 por cem mil habitantes. Em Portugal, segundo o Centro Europeu para o Controlo de Doenças, a taxa de infeção a 14 dias é de 533,4.

Segundo a CNN, a casa de banho de um avião foi o possível local de contágio no caso de uma mulher que viajou em agosto de Itália para a Coreia do Sul. A casa de banho foi o único local onde não usou a máscara de proteção N95.

A Boeing já apresentou uma patente para uma casa de banho que se limpa sozinha, usando luzes ultravioletas para limpar 99,9% dos germes depois de cada uso.