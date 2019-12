Catalunha. Cinco detidos e 21 feridos após intervenção policial

A polícia catalã (Mossos d'Esquadra) carregou esta quarta-feira sobre manifestantes nas redondezas do estádio do FC Barcelona, para evitar confrontos entre uma claque radical de adeptos do clube catalão, a Boixos Nois, e apoiantes da independência, organizados na "Tsunami Democràtic". Alguns manifestantes também incendiavam contentores e foram alvo da ação policial. Os confrontos subiram de tom com grupos de manifestantes a envolverem-se em cenas de violência com a polícia. Segundo o El Mundo, foram detidas cinco pessoas - por lançar objetos contra a violência e outros atos violentos - e os serviços de emergência registaram já 21 feridos.

Fontes policiais anunciaram que a polícia antimotim atuou para separar os grupos, que estavam a confrontar-se e a arremessar vários objetos mutuamente e contra a polícia. A intervenção policial aconteceu num momento de tensão que ocorreu nas imediações do estádio onde decorreu o jogo de futebol entre o Barcelona e o Real Madrid.

A plataforma coletiva Tsunami Democràtic, que coordena ações de desobediência civil, reuniu cerca de cinco mil pessoas em protesto contra a sentença a condenação de independentistas catalães, promoveu esta quarta-feira um "dia de mobilização" no jogo de futebol entre o FC Barcelona e o Real Madrid.

Para o jogo, a polícia preparou um destacamento especial de 3000 efetivos, envolvendo polícias e uma equipa de segurança privada.

A polícia catalã recomendou aos adeptos que chegassem cedo ao estádio, uma vez que seriam realizados controlos exaustivos.

O clássico entre o FC Barcelona e o Real Madrid deveria ter sido disputado em 26 de outubro, mas devido à tensão social e política na Catalunha foi adiado para esta quarta-feira.

O jogo iniciou-se às 19:00 locais (18:00 em Lisboa) no estádio Camp Nou e acabou por terminar empatado a zero.