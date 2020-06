Casa onde nasceu Hitler vai ser transformada em esquadra de polícia

"Tudo pela pátria, Adolf Hitler". Vila alemã vota para manter sino com inscrição polémica

As autoridades austríacas apresentaram esta terça-feira os planos para "neutralizar" a casa onde nasceu Adolf Hitler, transformando-a numa esquadra de polícia, com o edifício a receber algumas mudanças cosméticas no processo.

A casa de esquina amarela na cidade austríaca de Braunau, na fronteira com a Alemanha, onde Hitler nasceu em 20 de abril de 1889, foi assumida pelo governo em 2016.

O destino do edifício foi alvo de uma longa batalha legal com o proprietário da casa, que só terminou no ano passado.

A empresa de arquitetura austríaca Marte.Marte, administrada por dois irmãos, foi escolhida entre 12 candidatos para realizar as modificações na propriedade. O governo espera que o trabalho custe cerca de 5 milhões de euros e esteja concluído no início de 2023.

"Um novo capítulo será aberto para o futuro a partir da casa de nascimento de um ditador e assassino em massa", disse o ministro do Interior, Karl Nehammer, em conferência de imprensa anunciando os planos.

O funcionário do Ministério Hermann Feiner acrescentou que, ao ajustar a arquitetura e o uso do edifício, o governo pretendia "tornar neutro todo o local". Como edifício de uma polícia, passará uma imagem de "guardião dos direitos de liberdade".

Embora Hitler tenha passado pouco tempo na propriedade, esta continuou a atrair simpatizantes nazis de todo o mundo.

Manifestantes antifascistas também organizaram comícios junto ao prédio no aniversário de Hitler.

Autoridades dizem agora que a propriedade de 800 metros quadrados - que também possui várias garagens e lugares de estacionamento localizados atrás do edifício principal - receberá dois frontões pontiagudos, mas que grande parte da estrutura original permanecerá intacta.

Uma placa comemorativa no exterior do edifício também será removida e poderá ser exibida num museu.

A mais alta instância judicial da Áustria decidiu no ano passado que Gerlinde Pommer, cuja família foi dona da casa durante quase um século, tinha direito a cerca de 810.000 euros de compensação, encerrando uma longa batalha legal.

Pommer alugava a propriedade ao ministério do interior desde os anos 1970. O governo pagava cerca de 4.800 euros por mês e usava como centro para pessoas com deficiência.

Mas o acordo desfez-se em 2011, quando Pommer recusou realizar obras de renovação essenciais e também recusou a venda. Desde então o prédio ficou vazio.

A certa altura, o Ministério do Interior chegou a pressionar para a demolição, mas os planos encontraram uma resistência de políticos e historiadores.

A Alemanha anexou a Áustria em 1938 e, embora muitos dos principais colaboradores de Hitler fossem austríacos, os historiadores dizem que o pequeno país alpino demorou a reconhecer por muitos anos a sua responsabilidade partilhada pelo Holocausto e pelos outros crimes dos nazis.