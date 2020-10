Cão reencontra donos mais de um ano depois. O momento foi registado em vídeo

Um cão de raça boxer, que tinha sido roubado há mais de um ano, foi nesta semana encontrado e entregue aos donos. O animal estava no Morro da Fumaça, no sul de Santa Catarina, no Brasil, segundo relata o jornal brasileiro O Globo.

Uma moradora do Morro da Fumaça encontrou o cão na rua, muito debilitado, e levou-o para casa. Pediu depois ajuda a uma organização não governamental da cidade, que publicou fotografias do boxer nas redes sociais, com o objetivo de alguém o reclamar.

Com o apoio de várias instituições de apoio a animais, as imagens e os apelos foram-se sucedendo nas redes sociais, até chegarem aos donos, moradores no Rio Grande do Sul.

"Estávamos quase a perder a esperança, mas Deus foi grande e deu-nos outra vez esse grande privilégio de estarmos de novo com o Fred", referiu Carlos Matos, dono do cão.

Fred vivia com os donos desde dezembro de 2017 e foi roubado em setembro de 2019. Desde essa altura que os donos o procuravam. O dia do reencontro aconteceu nesta semana, graças às muitas mensagens espalhadas pelas redes sociais que permitiram encontrar o animal.

Um vídeo colocado nas redes sociais mostra a alegria dos donos e do cão no momento em que se reencontraram depois de mais um ano separados.