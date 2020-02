Candidato de Macron à câmara de Paris retira candidatura devido a vídeo sexual

O candidato do presidente francês Emmanuel Macron à câmara de Paris nas eleições de março, Benjamin Griveaux, disse à AFP esta sexta-feira que vai retirar-se da corrida após a divulgação de um vídeo sexual nas redes sociais. "Decidi retirar a minha candidatura às eleições municipais", revelou, em discurso emitido pela televisão.

"Um site e redes sociais lançaram ataques vis à minha vida privada. A minha família não merece isso. Ninguém deve ser submetido a esse abuso", afirmou.

Na noite de quarta-feira, um site publicou um vídeo com mensagem endereçados a uma mulher que, segundo se dizia, eram enviadas pelo porta-voz do governo. Em seguidas, o vídeo espalhou-se pelas redes sociais. "Durante mais de um ano, a minha família e eu fomos submetidos a comentários difamatórios, mentiras, rumores, ataques anónimos, a revelação de conversas privadas e ameaças de morte. Como se não bastasse, ontem [quarta-feira] foi atingido um novo nível. Isto está a ir longe demais", acrescentou.

Benjamin Griveaux, 42 anos, ajudou a fundar o La République En Marche! (REM) e é porta-voz do governo desde novembro de 2017. Griveaux foi escolha pessoal de Macron para ser candidato do partido à câmara de Paris, o que criou divisões no REM.

O antigo porta-voz do Executivo disse ainda à France Presse que discutiu com Emmanuel Macron, na quinta-feira, a decisão de retirar a candidatura tendo o chefe de Estado afirmado que apoiaria "qualquer posição" que fosse tomada no sentido de proteger os familiares.O presidente francês vê no controlo da capital francesa um passo importante para a sua reeleição em 2022, o que também ajudaria a compensar as pesadas perdas de votos que deverá enfrentar nas áreas rurais, onde as suas políticas encontram forte resistência e desencadearam as manifestações dos coletes amarelos.