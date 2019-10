Brexit: UE e Reino Unido vão "intensificar discussões" após "reunião construtiva"

Acordo no Brexit? PM irlandês fala em encontro "promissor" com Boris Johnson

A União Europeia e o Reino Unido vão "intensificar as discussões nos próximos dias" em busca de um acordo sobre o Brexit, anunciou a Comissão Europeia, no seguimento da reunião "construtiva" desta sexta-feira entre os principais negociadores.

Numa declaração divulgada em Bruxelas, o executivo comunitário aponta que "Michel Barnier, o negociador-chefe da Comissão Europeia, teve um encontro construtivo esta manhã com Steve Barclay, o ministro do Reino Unido para a Saída da UE", do qual Barnier já deu conta aos embaixadores da UE a 27.

"A UE e o Reino Unido acordaram intensificar discussões nos próximos dias", lê-se.

A Comissão Europeia reitera que "a posição da UE mantém-se a mesma: deve haver uma solução juridicamente operacional no Acordo de Saída que previna uma fronteira física na ilha da Irlanda, que proteja a economia de toda a ilha e o Acordo de Belfast (da Sexta-feira Santa) em todas as suas dimensões, e salvaguarde a integridade do Mercado Único".

Apontando que Barnier irá ainda informar o grupo diretor do Parlamento Europeu responsável pelo Brexit, o executivo comunitário indica que o negociador-chefe da UE voltará a fazer um ponto da situação do processo com o Parlamento Europeu e os Estados-membros na segunda-feira, com vista à preparação do Conselho de Assuntos Gerais dedicado ao tema que se celebrará na terça-feira de manhã no Luxemburgo.

Esta manhã, a porta-voz do executivo comunitário Mina Andreeva já indicara que Barnier e Barclay tiveram uma "reunião construtiva", escusando-se a "entrar em detalhes" dado o negociador-chefe da UE ter primeiro de informar os embaixadores da UE a 27, num encontro entretanto já realizado.

Fontes diplomáticas disseram à agência noticiosa francesa AFP que os embaixadores deram 'luz verde' a Barnier para lançar "negociações intensas" com Londres, a 20 dias da data prevista para a consumação da saída do Reino Unido do bloco europeu.

O Brexit será o tema em destaque na agenda da próxima cimeira de chefes de Estado e de Governo da União Europeia, que se celebra entre quinta e sexta-feira da próxima semana em Bruxelas.