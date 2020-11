Brasil. Três mortos após desabamento de falésia na Praia de Pipa

Três pessoas de uma mesma família morreram após o deslizamento de uma falésia na praia de Pipa, um dos principais pontos turísticos do Rio Grande do Norte, e destino de muitos portugueses, no início da tarde desta terça-feira, dia 17, no Brasil.

As vítimas são um homem, uma mulher e uma criança de idades ainda não divulgadas que moravam na região. Segundo a secretária de Turismo de Tibau do Sul (RN) - município onde fica Pipa - o homem trabalhava como chefe de recepção num hotel e estava de folga com a mulher e o filho, divulgou o portal G1.

Segundo as autoridades, não há outras pessoas soterradas.