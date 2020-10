"Brasil tem um governo de extrema-direita"

Considera que a política externa do Brasil, hoje, é de um nível que nunca viu, "inexplicável". Não entende a posição de afronta em relação ao maior parceiro comercial que o país tem no Mundo, a China, e considera que o Brasil elegeu um chefe: os Estados Unidos de Trump. Celso Amorim, que foi entre várias outras coisas ministro dos Negócios Estrangeiros de Lula da Silva entre 2003 e 2010, fala ainda, nesta entrevista ao Plataforma, das relações com Portugal, de uma possível reeleição de Bolsonaro, de Lula da Silva, Manuela d"Ávila e oligofrenia.