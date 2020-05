Brasil regista mais 730 óbitos e supera as 10 mil mortes por covid-19

O Brasil, o país latino-americano mais atingido na pandemia, ultrapassou este sábado as dez mil mortes (10 627), com mais 730 óbitos nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados este sábado pelo Ministério da Saúde. Foram registadas ainda mais 10 611 novos infetados, alcançando um total de 155 939 infeções.

De acordo com dados da Universidade Johns Hopkins, dos EUA, o país é agora o sexto mais afetado do mundo, em termos de mortalidade. O primeiro lugar é ocupado pelos EUA, com 77.744 mortes, seguido do Reino Unido com 31.587, Itália com 30.395 mortes, a Espanha com 26.478 e a França com 26.310.

No entanto, Entre os países mais atingidos, a Bélgica é o que mantém o maior número de mortes em comparação com sua população, com 74 mortes por 100 mil habitantes, seguida por Espanha (57), Itália (50), Reino Unido (47) e França (40).

Na América Latina, o Brasil é o epicentro da pandemia e os seus vizinhos mostram-se preocupadoscom a evolução da crise no país, onde o presidente Jair Bolsonaro se opõe publicamente às medidas restritivas para conter o avanço da doença.

Pandemia já infetou quatro milhões

Desde o início da epidemia, em dezembro passado na província chinesa de Wuhan, 3.984.960 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados e 276.435 pessoas morreram em 195 países e territórios.

Ainda que o número de casos diagnosticados reflita apenas uma fração do total real de infeções, já que um grande número de países está a testar apenas os casos que requerem tratamento hospitalar.

Entre o total de casos, pelo menos 1.312.900 foram este sábado considerados curados. Nas últimas 24 horas, registaram-se ainda mais 4656 novas mortes e 87 674 novos casos foram ocorreram em todo o mundo.