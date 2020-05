Brasil regista 6.329 mortos e ultrapassa os 90 mil infetados

Especialistas dos EUA desaconselham uso do medicamento sugerido por Trump e Bolsonaro

Bolsonaro está entre a espada da justiça e a parede do vírus

O Brasil já registou 6.329 mortos e 91 mil infetados pelo novo coronavírus, informou hoje o Ministério da Saúde do país.

Em 24 horas, 428 pessoas morreram e 6.209 novos casos da covid-19 foram detetados, dados que colocam a taxa de mortalidade da doença no país em 6,9%.

O Ministério da Saúde do Brasil informou também que acompanha 47.221 casos do novo coronavírus, havendo 38.039 pessoas infetadas recuperadas e 1.642 óbitos em investigação.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O estado de São Paulo, epicentro da covid-19 no país, contabiliza oficialmente 2.511 mortos e 30.374 casos de infeção.

Seguem-se o Rio de Janeiro, com 921 óbitos e 10.166 casos de infeção, o Ceará, com 505 mortos e 7.879 infetados, Pernambuco, que, até ao momento, contabilizou 603 vítimas mortais e 7.334 casos confirmados, e o Amazonas, num total de 476 mortes e 5.723 pessoas diagnosticadas com covid-19.

A pandemia do novo coronavírus já matou pelo menos 235.519 pessoas em todo o mundo e infetou mais de 3,3 milhões, desde que surgiu em dezembro, segundo o balanço da agência AFP, às 20:00 de hoje, baseado em dados oficiais.

De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa, até às 19:00 TMG (20:00 em Lisboa) de hoje, 3.303.510 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 195 países e territórios, desde o início da pandemia.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.