Brasil regista 496 mortes e 6760 casos de covid-19 em 24 horas

O Brasil registou 496 mortes e 6760 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, segundo informações divulgadas hoje pelo Ministério da Saúde brasileiro. Ao todo, o país tem 11.123 mortes e 162.699 casos confirmados da doença, dados que colocam a taxa de mortalidade da covid-19 no país em 6,8%.

O estado de São Paulo, com 45.444 casos confirmados e 3.709 mortes continua a ser o epicentro da doença. Em seguida aparece o estado do Rio de Janeiro, com 17.062 casos e 1.714 mortes.

Permanecem com menos casos e mortes registadas do novo coronavírus os estados do Mato Grosso do Sul (362 casos e 11 mortes) e Mato Grosso (519 casos confirmados 18 mortos).

Neste domingo, data em que se comemora o dia das mães no país, o ministro da Saúde brasileiro, Nelson Teich, divulgou uma mensagem lamentando o facto de o país ter ultrapassado 10 mil mortes provocadas pela doença no último sábado.

"Hoje, dia 10 de maio, amanhecemos com uma enorme dualidade de sentimentos, que por um lado nos traz a alegria de um dia tão especial como o dia das mães e por outro a tristeza e sofrimento de ter atingido a terrível marca de mais de 10 mil mortes por Covid-19 no Brasil", escreveu o ministro brasileiro.

"E quero falar principalmente para aquelas mães que hoje choram a perda de seus filhos e para os filhos que hoje não podem comemorar o dia com suas mães. Para esses, deixo aqui meus sentimentos e meu compromisso de fazer o meu melhor para que vençamos rápido essa terrível guerra", acrescentou.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 280 mil mortos e infetou mais de quatro milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,3 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.135 pessoas das 27.581 confirmadas como infetadas, e há 2.549 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.