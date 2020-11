Boris Johnson está em quarentena, sem sintomas e sente-se "muito bem"

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que cumpre quarentena após entrar em contacto com uma pessoa infetada pelo novo coronavírus, garantiu que se está a sentir "muito bem", numa mensagem de vídeo divulgada na rede social Twitter, a partir do seu apartamento em Downing Street, em Londres.

O primeiro-ministro sublinhou que é preciso seguir as recomendações das autoridades de saúde e cumprir o isolamento profilático, mesmo já tendo estado doente com covid-19 [chegou a estar em cuidados intensivos, em abril] e estando "cheio de anticorpos".

Hi folks, I"ve been instructed by our NHS Test & Trace scheme to self-isolate for two weeks, after being in contact with someone with Covid-19.



I"m in good health and have no symptoms, and will continue to lead on our response to the virus & our plans to #BuildBackBetter pic.twitter.com/yNgIme8lOz - Boris Johnson (@BorisJohnson) November 16, 2020

"Precisamos de impedir a propagação da doença e uma das maneiras de fazer isso é ficar em quarentena por 14 dias quando contactados pelo sistema de deteção e rastreamento de casos", explicou Johnson no Twitter.

O líder conservador britânico foi contactado pelo serviço de deteção e rastreamento de casos de SARS-CoV-2 da saúde pública britânica e o organismo pediu-lhe para permanecer isolado depois de ter entrado em contacto com alguém que testou positivo para o vírus, disse um porta-voz de Downing Street, sede do executivo britânico, na noite de domingo.

Boris Jonhson confirmou na noite de domingo, na rede social Twitter, que tinha sido notificado pelos serviços de saúde, não tinha sintomas e que iria seguir os protocolos de quarentena.

Johnson encontrou-se com um pequeno grupo de parlamentares na manhã de quinta-feira em Downing Street, incluindo Lee Anderson, que mais tarde desenvolveu os sintomas e testou positivo.

A exigência de quarentena vem no início de uma semana crucial para o Governo conservador de Johnson, que inclui discussões sobre um acordo comercial pós-Brexit com a União Europeia.

Os negociadores reúnem-se em Bruxelas esta semana, mas o tempo para um acordo negociado está a esgotar-se.

"Tenho a certeza de que se o primeiro-ministro precisar de falar com alguém na Europa, pode fazê-lo via Zoom", disse o ministro da Saúde, Matt Hancock, à SkyNews, garantindo que Boris Johnson está "em grande forma".

Sobre a posição britânica nas negociações pós-Brexit, Hancock disse que o Governo britânico está a preparar-se para "todos os cenários".

"Claro que a nossa preferência é conseguir um acordo e que seja aberto aos europeus, se quiserem fazer os progressos necessários", declarou Hancock.

Com quase 52.000 mortes de pessoas com teste positivo para a covid-19, o Reino Unido é o país mais afetado pela pandemia na Europa.

A Inglaterra vive atualmente seu segundo confinamento, previsto para terminar em 2 de dezembro, após quatro semanas.