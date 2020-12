Boris Johnson considera "muito provável" um Brexit sem acordo

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, considerou esta sexta-feira "muito provável" que o seu país corte laços com a União Europeia (UE) no fim do mês sem um acordo para a futura relação comercial.

"Parece muito, muito provável que teremos que optar por um Brexit duro e sem acordo", disse à imprensa britânica, minimizando as potenciais consequências: "Acho que seria maravilhoso para o Reino Unido e que poderíamos fazer exatamente o que queremos a partir de 1 de janeiro", mas "seria diferente do que havíamos proposto".

O Reino Unido saiu da União Europeia em janeiro, mas continua a ser um membro informal até 31 de dezembro, quando accaba o período e transição durante o qual foi autorizado a continuar no mercado único e na uniõa aduaneira.

Ambas as partes dizem que querem chegar a um acordo, mas as negociações estão num impasse e Johnson disse na quinta-feira que havia uma "forte possibilidade" de não ser possível chegar a um acordo.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, advertiu nesta sexta-feira os governantes dos 27 países do bloco que há poucas esperanças de alcançar um acordo comercial com o Reino Unido, segundo fontes europeias.