Bombista suicida mata pelo menos nove pessoas no Afeganistão

Mulher dá à luz durante ataque terrorista a maternidade no Afeganistão

Dez mortos num atentado contra o vice-presidente do Afeganistão

Pelo menos nove pessoas, incluindo quatro civis, morreram quando um bombista suicida atacou um posto de controlo militar no sul do Afeganistão, indicaram nesta quinta-feira as autoridades.

O porta-voz do governador provincial em Helmand, Omer Zwak, disse que uma criança e três agentes de segurança foram feridos no ataque noturno de quarta-feira no distrito de Nahri Sarah.

Zwak disse que os civis estavam num veículo quando o atacante atingiu o ponto de controlo. Duas mulheres estão entre os mortos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ninguém reivindicou a responsabilidade pelo ataque, mas os rebeldes talibãs controlam a maior parte da província de Helmand.

Este ataque chega numa altura em que líderes talibãs e negociadores nomeados pelo Governo afegão estão a realizar conversações de paz históricas no Qatar.

As negociações, que começaram no início deste mês, destinam-se a pôr fim aos combates e a estabelecer uma via para uma sociedade pós-guerra.