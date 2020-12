Bombista de Nashville identificado. Estava dentro da caravana que explodiu

Imagem da autocaravana de Anthony Warner captada por uma câmara de videovigilância aproximando-se do local do ataque, minutos antes da explosão.

O responsável pela grande explosão deflagrada na Baixa da cidade de Nashville, no estado do Tennessee, EUA, na manhã do Dia de Natal foi Anthony Quinn Warner e os seus restos mortais foram encontrados no que restou da caravana por ele usada para o ataque bombista. A notícia foi anunciada este domingo, 27 de dezembro, pelas autoridades norte-americanas.

Os investigadores do FBI fizeram analisar os vestígios humanos encontrados no local do crime e conseguiram determinar que os mesmos correspondem ao código de ADN de Warner, segundo uma notícia publicada no Washington Post.

David Rausch, diretor do departamento do FBI no Tennessee, adiantou ainda que este resultava confirma, portanto, as suspeitas já existentes de que o bombista se teria feito explodir durante o atentado. Mas os motivos subjacentes ao ataque ainda estão por determinar, disse Rausch.

No sábado passado, as autoridades intervenientes no caso haviam-se reunido na casa de Anthony Warner, em Antioch, a cerca de 16 quilómetros de distância do local da explosão. Diversos vizinhos descreveram a caravana que Anthony Warner tinha por regra estacionada nas traseiras de sua casa como sendo semelhante à utilizada na explosão.

Warner, de 63 anos, foi classificado pelos vizinhos como uma pessoa que se mantinha isolada, que raramente saía de casa, e, de acordo com um primo, tinha especial queda para os telefones e eletrónica. O homem, que chegou a ter uma empresa de instalação de alarmes, viveu durante anos com os pais, tendo passado a viver sozinho nos últimos anos.

"Sempre foi uma pessoa muito calada", disse Robert Warner ao Washington Post. "Quando tínhamos reuniões de família, ele trazia a caravana ou então trazia um barco", contou o primo, que frisou, no entanto, que já não falava com Anthony há cerca de 10 anos.