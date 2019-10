Bombeiros da Califórnia pedem a milhares de pessoas para saírem de casa por causa dos incêndios

No sábado passado, o escritor John Le Carré fez 88 anos, pegou neles e mais no cancro que recentemente anunciou ter e foi para a gigantesca manifestação londrina contra o Brexit. Ele ainda tinha esperanças de que se mudaria de rumo. Afinal, de uma nação tida como de gente sensata, pragmática e também extremamente egoísta não se espera que se suicide em direto. Anunciar que vai dar um tiro no pé, ainda vá lá, a Velha Albion sempre foi histriónica como os chapéus das senhoras em Ascot, e um tiro no pé é uma metáfora raramente fatal. A menos que a nação ou, no que para estas coisas mais conta, os decisores da nação tenham, antes, alojado o cérebro no pé.