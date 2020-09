Bolsonaro recebe alta médica após cirurgia para retirar cálculo renal

DN com Lusa

Bolsonaro, de 65 anos, deu entrada no hospital Albert Einstein, em São Paulo, na sexta-feira de manhã para retirar um cálculo renal e teve alta pelas 13:30 locais (16:30 em Lisboa), segundo o último boletim divulgado pela clínica privada.

A operação efetuou-se na sexta-feira, durou uma hora e meia, seguindo-se um período de recuperação em que o presidente do Brasil manteve sempre uma situação clínica "ótima" e sem "complicações cirúrgicas".

Em todos os momentos, Bolsonaro esteve "sem febre" e rapidamente iniciou uma dieta e hidratação por via oral, após ser retirado o cateter urinário. Antes de receber alta também fez alguns passeios fora do quarto do hospital.

Recentemente, Bolsonaro comentou com um grupo de apoiantes que tinha uma pedra nos rins há mais de cinco anos e que era do tamanho de um "grão de feijão".

É a sexta vez em dois anos que o chefe de Estado brasileiro realiza um procedimento cirúrgico. Destas, quatro intervenções estão relacionadas com o esfaqueamento de que Bolsonaro foi alvo durante a campanha eleitoral de 2018, em Juiz de Fora, Minas Gerais.