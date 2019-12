Bolsonaro: "Perdi parcialmente a memória. Escorreguei para a frente e caí de costas"

Jair Bolsonaro revelou que perdeu parcialmente a memória na sequência da queda de segunda-feira à noite numa das casas de banho do Palácio da Alvorada.

"Perdi parcialmente a memória. Hoje [terça-feira] de manhã comecei a recuperar muita coisa e agora estou bem. Eu não sabia, por exemplo, o que tinha feito no dia de ontem. Caí de costas, escorreguei para frente e cai de costas", afirmou o presidente brasileiro em entrevista ao programa Brasil Urgente, da Rede Bandeirantes.

O acidente, refira-se, levou Bolsonaro a passar uma noite em observação no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, onde "foi submetido a um exame de tomografia computadorizada [TAC] do crânio, que não detetou alterações". O líder do governo do Brasil teve alta esta terça-feira após uma noite "sem intercorrências" mas com orientação de repouso no Palácio da Alvorada".

Presidente cauteloso com a saúde

Desde que assumiu o cargo de presidente do Brasil, Jair Bolsonaro tem sido muito cauteloso em relação à sua saúde. Em janeiro, por exemplo, cancelou uma viagem à Antártida devido a recomendações médicas. E no ano passado foi convencido pelo seu médico particular a não saltar de paraquedas em Goiás.

A saúde do líder do governo brasileiro inspira cuidados desde que ele foi esfaqueado em setembro de 2018, durante um ato de campanha em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. Desde então já passou por quatro cirurgias.

Recentemente, Bolsonaro afirmou que o resultado de uma biópsia afastou a possibilidade de ele ter cancro na pele.