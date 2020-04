Bolsonaro muda ministro da saúde a meio da pandemia

Em plena pandemia do coronavírus, Jair Bolsonaro demitiu o seu ministro da saúde nesta quinta-feira. Foi o próprio demitido, Luiz Henrique Mandetta, quem anunciou a sua saída do governo pelas redes sociais.

"Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde. Quero agradecer a oportunidade que me foi dada de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e de planear o enfrentamento da pandemia do coronavírus", disse o agora ex-ministro.

"Que seja uma transição suave", afirmou, mais tarde, em conferência de imprensa.

Bolsonaro, pouco depois, anunciou a alteração ministerial, sob panelaços - protestos ruidosos nas varandas - pelo país. Disse que o divórcio foi consensual e reiterou que está preocupado "que o remédio seja mais danoso do que a próprio doença" - numa referência ao isolamento social e ao desemprego.

O presidente voltou ainda a criticar as medidas de isolamento levadas a cabo pelos 27 governadores estaduais.

A saída de Mandetta era esperada a qualquer instante. O ministro, um defensor do isolamento social, nunca teve o apoio de Bolsonaro, que deseja o regresso do comércio à atividade e a volta às aulas o mais depressa possível, por temer uma crise económica.

Bolsonaro chegou a considerar o coronavírus "uma gripezinha" e disse que Mandetta, cuja popularidade subiu a pique desde o início da pandemia ao contrário da do presidente, estava a ser "arrogante" e "a falar de mais".

Na véspera, o ministro e os seus secretários de estado já se haviam dito "cansados" por estarem a remar numa direção diferente da do chefe de estado. O ministro disse ainda que só tinha ciência para oferecer, para algo além disso não estava disponível.

A primeira reação à demissão de Mandetta veio de outro poder da República, o Congresso Nacional, que a considerou, pela voz de deputados da oposição mas também da base de apoio ao governo, de "lamentável e irresponsável".

Para o lugar de Mandetta foi escolhido o oncologista Nelson Teich, formado em medicina em 1980 e que foi consultor de Bolsonaro na campanha eleitoral.

Teich, entretanto, tem defendido publicamente o isolamento social no combate ao vírus, como o antecessor e ao contrário de Bolsonaro.

"Não haverá definição brusca sobre isso", avançou logo após a oficialização. "Saúde e economia são complementares, não é o bem versus o mal, as pessoas versus o dinheiro", sublinhou.

Natural do Rio de Janeiro, viveu a maior parte da vida na Barra da Tijuca, a mesma zona da cidade onde mora Bolsonaro.

Segundo perfil profissional publicado no portal UOL, formou-se em medicina na Universidade do Estado do Rio de Janeiro) em 1980, cursou duas especializações em oncologia, de 1985 a 1987, no Hospital de Ipanema, e, entre 1987 e 1990, no Instituto Nacional do Cancro, onde fez residência médica.

Desde então, oseu foco foi unir medicina à gestão. Em 2007, fez um curso de Expert Workshop in the Socio Economic Evaluat na Universidade de York, no Reino Unido, e no mundo empresarial, ajudou a fundar as Clínicas Oncológicas Integradas, que presidiu até 2018, entre outras atividades.

A indicação do médico ao ministério contou com apoio da comunidade judaica paulista, próxima do presidente. Teich chegou a prestar consultoria em gestão de saúde de 2010 a 2011 para o Hospital Israelita Albert Einstein, que viria a cuidar do presidente após a facada que recebeu durante a campanha.

Em paralelo, o Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira no seu site oficial, que subiu para 1.924 o número de mortes pelo novo coronavírus no Brasil - 188 mortes nas últimas 24 horas. No total, são 30.425 casos oficiais no país, segundo os dados mais recentes do governo federal, um aumento de 2.105 diagnósticos de quarta para quinta.