Lukashenko admite partilhar o poder na Bielorrússia. Tikhanovskaya pronta para liderar país

Lukashenko mantém-se no poder com 80% dos votos. Um morto em confrontos nas ruas

A principal adversária nas eleições presidenciais da Bielorrússia disse esta segunda-feira estar pronta para assumir a liderança do país após uma onda de protestos contra o presidente Alexander Lukashenko.

"Eu não queria ser política. Mas o destino decretou que eu estaria na linha de frente de um confronto contra regras arbitrárias e injustiças", disse Svetlana Tikhanovskaya em um novo vídeo do exílio na Lituânia. "Estou pronta para assumir responsabilidades e atuar como líder nacional durante este período."

O vídeo foi divulgado após dezenas de milhares de pessoas saírem às ruas de Minsk no domingo para a maior manifestação realizada no país contra os resultados das eleições presidenciais. Lukashenko garantiu que foi o vencedor das eleições de 9 de agosto com 80 por cento dos votos.

Depois da disponibilidade de Tikhanovskaya para liderar o país durante este período conturbado, Lukashenko admitiu a possibilidade de partilhar o poder, mas nunca sob pressão, segundo a agência de notícias bielorrussa Belta, citada pela Reuters.

O presidente disse, esta segunda-feira, a trabalhadores em greve de uma fábrica de máquinas agrícolas, que já foram realizadas ações para alterar a Constituição de modo a que possa partilhar o poder, mas não deu pormenores sobre o que está a ser feito. "Vai-te embora", reagiram os trabalhadores.

Manifestação em Minsk contra os resultados das eleições presidenciais e a violência policial

Tikhanovskaya, de 37 anos, é um rosto novo na política bielorrussa. Concorreu às presidenciais após a prisão de possíveis candidatos, incluindo o seu marido. Acusa Lukahsenko de fraude eleitoral e pediu uma nova votação.

Refugiou-se na vizinha Lituânia na semana passada e tem apelado a "massivas manifestações pacíficas" contra a reeleição de Lukahsenko e contra a repressão policial.

Svetlana Tikhanovskaya exige a renúncia de Lukashenko, mas não é claro que esteja disposta a assumir o cargo de presidente.

No vídeo de segunda-feira disse que o faria "para que o país se acalme", para que sejam libertados "todos os presos políticos" e que seja preparado "o mais rápido possível o quadro jurídico e as condições para a organização de novas eleições presidenciais".

Lukashenko diz que "nem morto" entrega o país

O presidente bielorrusso, no poder há 26 anos, já fez saber, no entanto, que rejeita categoricamente a possibilidade de realizar novas eleições presidenciais.

"Há tanques e aviões a cerca de 15 minutos de voo de nossa fronteira. As tropas da NATO rangem os rastros dos tanques à nossa porta. Lituânia, Letónia, Polónia e, infelizmente, a nossa amada Ucrânia ordenam que realizemos novas eleições. Se aceitarmos, vamos despenhar-nos", alertou durante um comício realizado no domingo.

Lukashenko sublinhou que a repetição das eleições presidenciais significaria a "morte da Bielorrússia como Estado e como nação".

"Conseguimos construir um belo país, com suas dificuldades e falhas. A quem o querem entregar? Se alguém o quiser entregar eu não o permito, nem morto", disse Lukashenko citado pela agência Belta bielorussa, a partir de uma tribuna instalada na Praça da Independência.

Desde a realização das eleições, mais de 6700 pessoas foram presas durante ações de protesto e centenas dos já libertados relataram que foram alvo de tortura na prisão.

Após o protesto de domingo, que o órgão de comunicação independente Tut.by estima ter sido o maior desde a independência do país, em 1991, são esperadas novas greves durante esta semana, avança a BBC.

A emissora britânica refere que funcionários da estação de TV estatal também terão aderido à greve. A estação transmitiu imagens de uma redação vazia. De referir que na semana passada vários trabalhadores de fábricas estatais saíram às ruas em solidariedade com os manifestantes e são esperadas mais greves no decorrer desta semana.

Perante um cenário de greve geral, Lukashenko minimizou a situação. "Quem quer trabalhar, deixá-los trabalhar. Quem não quer, nós não vamos obrigá-los", disse, citado pela Belta.

Bielorrússia inicia exercícios militares junto à fronteira

Entretanto, a Bielorrússia deu início a exercícios militares na fronteira ocidental, disse esta segunda-feira a Lituânia, que acusa o país vizinho de aumentar as tensões.

"Estamos a testemunhar os esforços da Bielorrússia para intensificar e desenvolver uma narrativa sobre as chamadas ameaças estrangeiras", disse o ministro da Defesa da Lituânia, Raimundas Karoblis, em comunicado enviado à AFP.

Afirmou que a nação báltica está acompanhar de perto a situação, juntamente com os aliados, da NATO, mas, ao dia de hoje, "não vê uma ameaça militar da Bielorrússia".

"Posso confirmar a informação que foi anunciada ontem pela Bielorrússia sobre exercícios militares que começam hoje perto da fronteira com a Lituânia e a Polónia", referiu Karoblis.

Reino Unido não aceita resultados das eleições e pede investigação

O Ministério da Defesa da Bielorrússia disse no domingo que iria realizar exercícios militares na região de Grodno de segunda a quinta-feira.

O Reino Unido já fez saber, esta segunda-feira, que não reconhece os resultados da eleição presidencial, que considera "injusta", e pede uma investigação independente.

"O mundo assistiu com horror à violência usada pelas autoridades bielorrussas para reprimir os protestos pacíficos que se seguiram a esta eleição presidencial fraudulenta. O Reino Unido não aceita os resultados", disse o ministro das Relações Exteriores, Dominic Raab.

