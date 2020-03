Biden ganhou no Michigan e já é visto como o candidato pelos democratas

O ex-vice-Presidente Joe Biden ganhou as primárias democratas no estado de Michigan, uma vitória que é vista pelos analistas como um passo decisivo para garantir a nomeação do partido como candidato à presidência dos Estados Unidos.

A vitória esta terça-feira de Biden nas primárias democratas no estado de Michigan, com grande peso no número de delegados (125), terá aberto o caminho para a nomeação e, ao mesmo tempo, 'afundado' as aspirações presidenciais do senador de esquerda Bernie Sanders, que não conseguiu repetir o triunfo de há quatro anos, quando disputava o lugar com Hillary Clinton.

A derrota em Michigan soma-se aos desaires no Missouri e Mississippi e Idaho, também na terça-feira, faltando apurar os resultados em outros dois estados, menos importantes na luta pelos delegados, Dakota do Norte e Washington.

De acordo com a agência de notícias Associated Press, Biden reuniu pelo menos 150 novos delegados: 51 em Michigan, 40 em Missouri, 29 em Mississippi, cinco em Dakota do Norte, 17 em Washington e oito em Idaho na terça-feira.

Sanders obteve 88: 35 em Michigan, 23 em Missouri, duas no Mississippi, seis em Idaho, cinco em Dakota do Norte e 17 em Washington.

Embora seis estados tenham votado, Michigan - com os seus 125 delegados - recebeu a maior atenção.

A Priorities USA, a maior organização de angariação de fundos para os democratas em todo o país, anunciou que vai colocar a sua 'máquina' ao serviço de Biden, considerando que "a matemática agora está clara" e que as primárias estão definidas.

Biden garantiu 53% dos votos contra 38% de Sanders, um resultado considerado dentro do Partido Democrata devastador para as aspirações do senador de Vermont, que nos últimos dias cancelara eventos de campanha em outros estados para se concentrar exclusivamente em Michigan.

Além de Michigan, o ex-vice-presidente de Barack Obama também venceu nesta terça-feira no Missouri com 60% e no Mississippi com 81%.

Joe Biden já tinha assegurado com uma confortável vantagem de delegados sobre Bernie Sanders após a "super terça-feira", quando os democratas votaram em 14 estados e um território, e tem somado apoios nesta fase crucial das primárias.

Cory Booker juntou-se na segunda-feira a outros antigos candidatos que se têm colocado ao lado do ex-vice-Presidente de Barack Obama: Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Beto O'Rourke, Mike Bloomberg e Kamala Harris.