Bélgica com aumento de casos "bastante alarmante"

As autoridades da Bélgica, um dos países europeus mais afetados pelo novo coronavírus, alertaram hoje para um aumento do número de casos "bastante alarmante", que podem atingir os 10.000 diários no final da semana.

"Todos os indicadores continuam a subir, é preciso dizê-lo, de modo bastante alarmante, em todas as províncias e faixas etárias", disse Yves Van Laethem, porta-voz do Centro de Crise belga da covid-19.

Uma média de 4.145 novos casos diários da doença foi registada na Bélgica na semana de 2 a 8 de outubro, um aumento de 89% face à semana anterior, segundo dados divulgados hoje. Só na quarta-feira foram contabilizados 6.500 novos casos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Van Laethem indicou que "se o aumento continuar ao mesmo ritmo, poderão existir 10.000 novos casos diários no final desta semana".

Mais de 162.200 pessoas foram infetadas, 10.191 das quais morreram, desde o início da pandemia na Bélgica, com uma população de cerca de 11,5 milhões.

Na semana passada, o governo reforçou as restrições para limitar os contágios. Contactos próximos estão limitados a três pessoas fora de casa e os bares e cafés de Bruxelas, que tem registado mais de 800 novos casos diariamente, foram obrigados a encerrar durante pelo menos um mês.

A pandemia de covid-19, transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro na China, já provocou mais de um milhão e setenta e sete mil mortos e mais de 37,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço da agência France-Press.