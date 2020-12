Barco de pesca russo naufraga no Mar de Barents. Há 17 desaparecidos

Um barco de pesca russo afundou-se no Mar de Barents e 17 dos 19 membros da tripulação estão desaparecidos, informou o Ministério russo para Situações de Emergência.

"Duas pessoas foram resgatadas", afirmou em comunicado aquela entidade, acrescentando que está em curso uma busca pelos restantes membros da tripulação.

As autoridades disseram que a causa provável do naufrágio foi o congelamento do barco, uma vez que a área onde o barco navegava registava temperaturas inferiores a 20 graus abaixo de zero.

O navio de pesca, registado no porto de Murmansk (noroeste da Rússia) sob o nome "Onega", afundou-se perto do arquipélago de Nueva Zembla.

"Quando começou a afundar, enviou vários SOS, automática e manualmente", disse uma fonte citada pela agência de notícias Interfax.

Vários barcos de pesca que operavam na zona vieram em auxílio da "Onega" e conseguiram salvar dois dos tripulantes, acrescentou.