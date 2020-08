"Pessoa escravizada", corrige Marcelo Telles, ativista político da Ladeira da Preguiça, uma das primeiras e mais famosas ruas a unir as partes baixa e alta da cidade de Salvador, capital do estado brasileiro da Bahia. A correção vem no seguimento de lhe perguntar se, há cinco séculos, os "navios com escravos" desembarcavam ali, onde é hoje o Museu de Arte Moderna, o MAM, no Solar do Unhão, virado para a baía de Todos-os-Santos. Sim, desembarcavam, mas com "pessoas escravizadas" e isso sai quase num tom acusatório, como se algum destes portugueses nascidos na década de 1970 tivesse culpa do que se passou há mais de 500 anos. Segue-se uma dissertação sobre a necessidade de mudar as palavras para respeitar a verdade histórica - "achamento" em vez de "descobrimento" é o exemplo mais gritante. Explico-lhe que entendo o recurso ao eufemismo, afinal vivemos a era do politicamente correto, mas parece um tema demasiado sensível para se resumir a um jogo de palavras.



A conversa continuará, horas mais tarde, em plena Ladeira da Preguiça, imortalizada por Gilberto Gil e pela voz de Elis Regina, com a noite já caída sobre a cidade. A ladeira é hoje um espaço de arte urbana, depois de décadas de abandono. Os moradores juntaram-se com o projeto do centro cultural Que Ladeira É Essa e resgataram a rua onde moram, transformando-a numa das mais coloridas, e culturalmente ativas, do centro histórico de Salvador. E segura, porque aqui isso faz toda a diferença. Para já, visitamos Solar do Unhão e Gamboa de Baixo, dois bairros degradados à beira-mar, à sombra dos arranha-céus onde as estrelas locais, como Ivete Sangalo, têm os seus apartamentos de luxo (coberturas, penthouses, como se preferir) e acesso privado, via funicular, ao cais privado onde esperam os iates e lanchas para as levar às muitas praias da região.

© Gerardo Santos / Global Images