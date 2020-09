Avó de Roberto Carlos tem 100 anos e venceu a covid-19

O Brasil tem vindo da ser devastado pela pandemia de covid-19, com mais de quatro milhões de infetados e mais de 131 mil mortes, mas ainda assim há histórias de superação e uma delas foi protagonizada pela avó do antigo futebolista internacional Roberto Carlos, que entre outros clubes representou o Real Madrid e que foi campeão do Mundo pelo Brasil em 2002.

Gismalia dos Santos Silva tem 100 anos, foi dada como recuperada da doença e recebeu mesmo alta do hospital, depois de 30 dias internada. Já voltou para casa, em Cordeirópolis, no interior do estado de São Paulo.

Apesar de ainda precisar de suporte respiratório, a recuperação de Gismalia motivou um grande alivio entre os familiares, como contou ao site da Globo o filho Óscar da Silva, que é pai de Roberto Carlos.

"Foi tudo estranho. Ela piorou de uma sexta-feira para sábado. Dizia que estava bem, sem falta de ar, mas logo pela manhã a minha sobrinha ligou-me a dizer que a doença tinha atacado", recordou Óscar, de 70 anos, revelando que a mãe não precisou de ser internada nos Cuidados Intensivos, pois esteve sempre na enfermaria a receber oxigénio.

"Ela é muito forte, graças a Deus. Apesar da idade, nunca precisou de ninguém. Andava, comia, bebia, tudo normal. Essa força ajudou. Tem gente que nem acredita que ela tem essa idade", adiantou Óscar da Silva, revelando que para que pudesse receber alta hospitalar foi preciso instalar uma botija de oxigénio em casa.

"Quando chegamos a casa foi uma alegria. Vieram parentes, amigos e até o prefeito [presidente da Câmara]", disse o pai de Roberto Carlos, acrescentando que Gismalia é mãe de cinco filhos, dois deles já falecidos, e já é trisavó.