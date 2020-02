Avião sem uma roda e sem um motor tenta aterragem de emergência em Madrid

Depois de ter encerrado o espaço aéreo em Madrid, quando eram 12:30 (11:30 em Portugal continental), após ter sido detetada a presença de drones não autorizados nas suas imediações, o aeroporto de Barajas-Madrid volta a ter de lidar com uma situação incomum: está a preparar a aterragem de emergência de um avião de passageiros da Air Canada.

Os serviços de emergência já mobilizaram muitos meios para o aeroporto e a Força Aérea espanhola colocou um caça no ar, noticia o ABC.

O Sindicato Espanhol de Pilotos de Linhas Aéreas publicou um tweet onde avança que o avião terá perdido peças do trem de aterragem que terão entrado no motor, levando à danificação de ambos os equipamentos, o que levou o piloto a declarar uma situação de emergência. "Agora deverá voar por três horas a queimar combustível", lê-se no tweet.

O aparelho está há vários minutos a sobrevoar o sul da cidade. De acordo com o El País, o avião sofreu danos numa das rodas na descolagem e está a queimar combustível para poder efetuar uma aterragem de emergência, dizem fontes da Enaire, citadas pelo jornal espanhol.

O avião é um Boeing 767 e o voo em causa é o Air Canada AC837 com destino a Toronto, que partiu às 14.30 horas de Barajas, sendo obrigado a regressar após alguns minutos de voo.

Num áudio partilhado no YouTube, ouve-se o comandante do avião a explicar a situação aos passageiros e a pedir "muita calma e paciência" às 130 pessoas a bordo.

No Aeroporto, há uma grande concentração de ambulâncias, bombeiros e outros meios de socorro.