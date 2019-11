Avião com motor em chamas obrigado a aterragem de emegência (com vídeo)

Um avião da Philippine Airlines, com 347 passageiros e 18 tripulantes a bordo, foi obrigado a fazer uma aterragem de emergência no Aeroporto Internacional de Los Angeles, nos Estados Unidos, por causa de uma falha no motor.

As imagens captadas por passageiros reveladas nas redes sociais mostram várias explosões e chamas no motor do Boeing 777, que tinha descolado de Los Angeles com destino a Manila, a capital das Filipinas.

Em comunicado, a Philippine Airlines confirmou que o avião teve "um problema técnico num dos motores pouco tempo depois da descolagem", acrescentnado que todos os passageiros e tripulação "puderam desembarcar do avião usando as escadas normais" e que "foi fornecido apoio médico", embora "ninguém sofreu qualquer tipo de lesões".