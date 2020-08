Avião com mais de 185 pessoas cai e parte-se em dois. Pelo menos dois mortos

Um avião com mais de 185 pessoas a bordo derrapou na pista durante a aterragem no aeroporto de Calcutá e partiu-se em dois, escreve o Times of India.

O aparelho da Air India Express, fazia a ligação entre o Dubai e a cidade indiana, num voo de repatriamento.

"O voo Dubai-Calcutá Air India (IX-1344) derrapou durante a aterragem no aeroporto de Karipur por volta das 19.45 [hora local] de hoje [sexta-feira]", disse a agência de notícias ANI, citando a polícia de Kondotty.

De acordo com a imprensa indiana, que não precisou números, houve mortos e feridos graves. Entre os mortos estão dois pilotos.

Equipas de emergência foram enviadas para o local.

"De acordo com as primeiras informações, havia 184 passageiros a bordo. A aeronave derrapou e caiu num vale situado perto do aeroporto. Não há vítimas confirmadas até agora e as operações de resgate estão em andamento", afirmou PG Prafeesh, chefe das operações Air India Express, ao Khaleej Times.

Segundo a imprensa indiana, os passageiros estão a ser transferidos para o hospital, de acordo com relatos. A chuva forte está a atrapalhar as operações de resgate.

