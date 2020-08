Avião com mais de 185 pessoas a bordo cai e parte-se em dois. Pelo menos cinco mortos

Um avião com mais de 185 pessoas a bordo derrapou na pista durante a aterragem no aeroporto de Calcutá e partiu-se em dois, escreve o Times of India.

De acordo com a imprensa indiana, registaram-se pelo menos cinco mortos, incluindo dois pilotos.

O aparelho da Air India Express, fazia a ligação entre o Dubai e a cidade indiana, num voo de repatriamento.

"O voo Dubai-Calcutá Air India (IX-1344) derrapou durante a aterragem no aeroporto de Karipur por volta das 19.45 [hora local] de hoje [sexta-feira]", disse a agência de notícias ANI, citando a polícia de Kondotty.

Equipas de emergência foram enviadas para o local.

"De acordo com as primeiras informações, havia 184 passageiros a bordo. A aeronave derrapou e caiu num vale situado perto do aeroporto. Não há vítimas confirmadas até agora e as operações de resgate estão em andamento", afirmou PG Prafeesh, chefe das operações Air India Express, ao Khaleej Times.

Segundo a imprensa indiana, os passageiros estão a ser transferidos para o hospital, de acordo com relatos. A chuva forte está a atrapalhar as operações de resgate.

Relatos de várias publicações indianas dão conta da presença de dezenas de pessoas nos hospitais locais.

Segundo relatos da imprensa local, apesar de se ter partido em dois, o avião não se incendiou, tendo os passageiros sido retirados do aparelho.

A Air India Express é uma subsidiária da companhia Air India.

